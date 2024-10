Lanazione.it - Firenze, scuola superiore Da Vinci evacuata: tecnici escludono lesioni strutturali

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 - Le verifiche in corso al liceo scientifico Leonardo Da. Idella Metrocittà sono nel liceo, evacuato stamani dopo che è stato avvertito un botto fortissimo. Il problema, spiegano dalla Città metropolitana, si è verificato in due aule: una al piano terra e l’altra al primo. Le due aule, si spiega, “presentano fessurazioni di due tramezzi di murature non portanti”., la protesta dei ragazzi del Machiavelli-Capponi: “Pretendiamo sicurezza nelle nostre sedi” Istanno dunque indagando sulle cause di queste fessurazioni. Ma rincuora sapere che non ci sono néné cedimenti. Sul posto, anche la sindaca Sara Funaro.