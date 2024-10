Filippo Turetta parla in Aula: “Ho pensato di rapire Giulia e ucciderla” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta in tribunale ammette la premeditazione. “Giulia non voleva tornare con me. Ho pensato di rapirla, ucciderla, e poi suicidarmi”, ha detto davanti ai giudici. Servizio di Beatrice Bossi Filippo Turetta parla in Aula: “Ho pensato di rapire Giulia e ucciderla” TG2000. Tv2000.it - Filippo Turetta parla in Aula: “Ho pensato di rapire Giulia e ucciderla” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in tribunale ammette la premeditazione. “non voleva tornare con me. Hodi rapirla,, e poi suicidarmi”, ha detto davanti ai giudici. Servizio di Beatrice Bossiin: “Hodi” TG2000.

