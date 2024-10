Farmacie di turno a Modena aperte oggi, 25 ottobre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Modena? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Modena: Farmacia Comunale Crocetta V. C. Menotti,370 tel. +39 059/251452 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale Del Pozzo V. Emilia Est,416 tel. +39 059/360091 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Madonnina V. W. Tabacchi,5 tel. +39 059/333153 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Faustino V. P. Giardini,236 tel. +39 059/351157 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Giuseppe V. Ilrestodelcarlino.it - Farmacie di turno a Modena aperte oggi, 25 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cerchi una farmacia diaperta a? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a: Farmacia Comunale Crocetta V. C. Menotti,370 tel. +39 059/251452 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale Del Pozzo V. Emilia Est,416 tel. +39 059/360091 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Madonnina V. W. Tabacchi,5 tel. +39 059/333153 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Faustino V. P. Giardini,236 tel. +39 059/351157 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia S. Giuseppe V.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Emilia-Romagna, è ancora allerta: tracima torrente Quaderna - (Adnkronos) - Ennesima giornata di maltempo in Emilia-Romagna, con la pioggia che continua a cadere in particolare su Bologna e l'area metropolitana. Nella prima mattinata di oggi è tracimato il torre ... (reggiotv.it)

Regionali, la Maletti all'evento sulla sanità con Muzzarelli e Ferrari - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ... (lapressa.it)

Farmacie di turno a Modena aperte oggi, 24 ottobre 2024 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Sanità pubblica, mobilitazione Cgil: "Case di comunità quasi vuote. Nei Cau personale insufficiente" - La manifestazione sindacale di sabato a Roma è stata l’occasione per fare il punto sulla situazione locale "Gli stanziamenti del governo non bastano, crisi senza precedenti: sul territorio condizioni ... (ilrestodelcarlino.it)