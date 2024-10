Elezioni in Liguria, Meloni e Schlein chiudono i comizi. La premier: «Campo largo? Noi coesi». La leader del Pd: «Per gli interessi di tutti, non di Toti» (Di venerdì 25 ottobre 2024) È uno scontro per la Liguria, ma è soprattutto uno scontro tra le due leader delle rispettive formazioni politiche. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein hanno partecipato ai comizi di chiusura della campagna elettorale per le regionali in Liguria. Un confronto su tutti i fronti: dall’inchiesta che ha coinvolto l’ex presidente Giovanni Toti alla manovra di bilancio, dalla “solidità” delle coalizioni di centro destra e centro sinistra alla spesa per la sanità. Il voto tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre: dopo le parole delle due leader, la decisione spetta agli elettori, tra Marco Bucci e Andrea Orlando. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024) È uno scontro per la, ma è soprattutto uno scontro tra le duedelle rispettive formazioni politiche. La presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Pd Ellyhanno partecipato aidi chiusura della campagna elettorale per le regionali in. Un confronto sui fronti: dall’inchiesta che ha coinvolto l’ex presidente Giovannialla manovra di bilancio, dalla “solidità” delle coalizioni di centro destra e centro sinistra alla spesa per la sanità. Il voto tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre: dopo le parole delle due, la decisione spetta agli elettori, tra Marco Bucci e Andrea Orlando.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria - Schlein sul palco per Orlando : “Meloni cita Garibaldi? Lasci stare i nostri eroi repubblicani - pensi ai suoi amici repubblichini” - “Invece che raccontarci che l’occupazione non è mai stata così alta dai tempi di Garibaldi, Meloni lasci stare i nostri eroi repubblicani e si preoccupi dei suoi amici nostalgici repubblichini”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liguria - “Io faccia di marmo? Tu bugiarda seriale” : duello a distanza Conte-Meloni - (Adnkronos) – Nel giorno dei comizi conclusivi per le regionali in Liguria va in scena il botta e risposta a distanza tra la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Ci vuole ... (Periodicodaily.com)

Balneari da Meloni in Liguria dopo la protesta - "ora risultati" - Una delegazione di balneari che, durante l'intervento della premier alla chiusura della campagna di Bucci avevano protestato contro l'applicazione della Bolkestein, è stata ricevuto da Giorgia Meloni. "Ha accettato di riceverci in modo più ... (Quotidiano.net)

Botta e risposta a distanza tra Meloni e Conte durante i comizi per le regionali in Liguria - Facebook WhatsApp Twitter Nel corso dei comizi conclusivi per le elezioni regionali in Liguria, si è acceso un acceso dibattito verbale tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Conte, presidente ... (Gaeta.it)