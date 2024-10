Formiche.net - Dual use, Fincantieri guida l’innovazione con una nuova struttura negli Usa

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mai come oggirappresenta un asset indispensabile per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche. In un contesto caratterizzato da una sempre maggiore complessità, la collaborazione tra partner rende possibile accelerare lo sviluppo di tecnologie allo stato dell’arte e in grado di avere un impatto concreto in ambito civile e militare. Per questoha deciso di realizzare una Innovation Antenna presso il Mind the Bridge Innovation Center di San Francisco. Questa iniziativa, che ha l’obiettivo di esplorare nuovi trend e sviluppare soluzioni innovative nell’ambito delle tecnologie-use, certifica la posizione ditra i leader del settore.