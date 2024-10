Dragon Quest III HD-2D Remake sarà giocabile a Lucca Comics & Games (Di venerdì 25 ottobre 2024) Square Enix è lieta di annunciare che Dragon Quest III HD-2D Remake, la straordinaria rivisitazione dell’amato e intramontabile capolavoro Dragon Quest III: E così entrò nella leggenda, sarà giocabile su Nintendo Switch durante il periodo di Lucca Comics & Games. Tutti i fan del franchise di Dragon Quest avranno l’opportunità di provare in anteprima Questo attesissimo Remake, prima della sua uscita prevista per il 14 novembre 2024, presso il padiglione Nintendo di Piazza Bernardini dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024. Inoltre, tutti coloro che proveranno la demo giocabile presso il padiglione Nintendo, riceveranno una speciale cartolina, fino ad esaurimento scorte. Nerdpool.it - Dragon Quest III HD-2D Remake sarà giocabile a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Square Enix è lieta di annunciare cheIII HD-2D, la straordinaria rivisitazione dell’amato e intramontabile capolavoroIII: E così entrò nella leggenda,su Nintendo Switch durante il periodo di. Tutti i fan del franchise diavranno l’opportunità di provare in anteprimao attesissimo, prima della sua uscita prevista per il 14 novembre 2024, presso il padiglione Nintendo di Piazza Bernardini dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024. Inoltre, tutti coloro che proveranno la demopresso il padiglione Nintendo, riceveranno una speciale cartolina, fino ad esaurimento scorte.

Aperti i preordini per Dragon Quest III Remake - Durante il Nintendo Direct di ieri, Square Enix ha annunciato che Dragon Quest III HD-2D Remake, la straordinaria rivisitazione dell’amato e intramontabile capolavoro Dragon Quest III: E così entrò nella leggenda…, può essere preordinato tramite My ... (Nerdpool.it)