Descalzi aumento del buyback a 2 miliardi

"Siamo impegnati nell'offrire ai nostri azionisti remunerazioni competitive e, sulla base dei risultati conseguiti, dei progressi strategici realizzati e considerando la previsione di significativa riduzione del rapporto di leva, annunciamo un ulteriore incremento del piano 2024 di riacquisto a 2 miliardi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a commento della terza trimestrale 2024 del gruppo.

