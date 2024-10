Cresce la spesa per i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, ma i rimpatri diminuiscono (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la situazione dei Centri di Permanenza per il rimpatrio in Italia ha sollevato serie preoccupazioni, sia in termini di costi che di efficienza nel rimpatrio degli stranieri. Un rapporto di ActionAid del 2024, frutto di una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, offre un’analisi approfondita della condizione attuale di questi Centri e delle sfide che affrontano. Nonostante enormi spese, il numero di rimpatri effettuati rimane allarmantemente basso, mettendo in luce un sistema che appare sempre più inefficace. I numeri dei rimpatri nei Cpr Secondo il rapporto, nel corso del 2023, solamente il 10% degli stranieri soggetti a provvedimenti di espulsione è stato effettivamente rimpatriato dai Cpr, corrispondente a 2.987 persone su un totale di 28.347. Gaeta.it - Cresce la spesa per i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, ma i rimpatri diminuiscono Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la situazione deidiper ilin Italia ha sollevato serie preoccupazioni, sia in termini di costi che di efficienza neldegli stranieri. Un rapporto di ActionAid del 2024, frutto di una collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, offre un’analisi approfondita della condizione attuale di questie delle sfide che affrontano. Nonostante enormi spese, il numero dieffettuati rimane allarmantemente basso, mettendo in luce un sistema che appare sempre più inefficace. I numeri deinei Cpr Secondo il rapporto, nel corso del 2023, solamente il 10% degli stranieri soggetti a provvedimenti di espulsione è stato effettivamenteato dai Cpr, corrispondente a 2.987 persone su un totale di 28.347.

