Leggioggi.it - Congedo parentale 80%, l’indennità maggiorata sale a 3 mesi nel 2025: cosa cambia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La bozza della Manovra, dopo la firma del capo dello Stato e la bollinatura Mattarella, ha iniziato il suo percorso alla Camera dei deputati, con all’interno una novità sulretribuito all’80%.Oltre agli interventi di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e le misure di sostegno ai redditi medio – bassi, il Disegno di legge di bilancio per l’anno a venire intende favorire la conciliazione vita – lavoro, in particolare con un ritocco all’istituto del.Lo stesso Documento programmatico di bilancio – annorende noto che la manovra rafforza le “iniziative a favore delle famiglie e della genitorialità, anche con misure volte a supportare gli istituti per la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari”.