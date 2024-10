Con la Nazionale Femminile Velasco può battere il record di vittorie che resiste da 45 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Julio Velasco lo ha ripetuto più volte, la perfezione non esiste. Tutto vero, ma c’è da scommettere che il tecnico argentino, cittadino onorario di Modena, avrà dato un’occhiata alle statistiche che riguardano chi lo ha preceduto sulla panchina della Nazionale di Volley Femminile. Proprio in Modenatoday.it - Con la Nazionale Femminile Velasco può battere il record di vittorie che resiste da 45 anni Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Juliolo ha ripetuto più volte, la perfezione non esiste. Tutto vero, ma c’è da scommettere che il tecnico argentino, cittadino onorario di Modena, avrà dato un’occhiata alle statistiche che riguardano chi lo ha preceduto sulla panchina delladi Volley. Proprio in

Julio Velasco resterà alla guida della Nazionale di pallavolo femminile : “Ho ancora fame” - Julio Velasco ha confermato che continuerà a essere il commissario tecnico della Nazionale femminile di pallavolo, dopo aver guidato le azzurre al trionfo olimpico di Parigi 2024. L’annuncio è arrivato in occasione del ‘Premio Mecenate dello Sport ... (Thesocialpost.it)

Julio Velasco ha detto sì : “Rinnovo con la Nazionale femminile di volley fino al 2028” - Lo avevamo lasciato in quel fantastico 12 agosto 2024. In quella giornata Julio Velasco aveva chiuso il cerchio, rendendosi protagonista di una magica avventura nelle Olimpiadi di Parigi con la Nazionale italiana di volley femminile, che per la ... (Oasport.it)

Volley : Nazionale donne. Velasco "Lo sanno tutti che continuerò" - "C'era da pensare molto se avevamo ancora la fame dopo aver mangiato molto". ROMA - "Avevo detto che c'era da fare una riflessione, dopo aver vinto le Olimpiadi. C'era da pensare molto se avevamo ancora la fame dopo aver mangiato molto. Ci ho ... (Ilgiornaleditalia.it)

Volley - Velasco : “Sarò ct della Nazionale femminile a Los Angeles 2028” - “Ho fatto le mie riflessioni e sarò il ct della Nazionale a Los Angeles 2028. Dovevo pensare se avevo ancora fame dopo aver vinto l’oro a Parigi. Da squadra dobbiamo pensare di non aver vinto, ma di aver perso. Bisogna dare un taglio ai ... (Sportface.it)