Calcio femminile, Andrea Soncin: “Provato soluzioni differenti rispetto al passato” (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Italia del Calcio femminile annichilisce Malta per 5-0 nell’amichevole di Roma, preludio al prossimo incontro con la Spagna, che martedì prossimo metterà ulteriormente alla prova le azzurre. Al termine del match odierno il commissario tecnico Andrea Soncin ha parlato al sito federale. Partita utile per il CT azzurro per sperimentare delle novità: “Abbiamo Provato alcune soluzioni differenti rispetto a quanto fatto in passato, sbagliando tanto a livello qualitativo e nel fraseggio, e questo ci ha impedito di avere una manovra più fluida, ma sono comunque contento della disponibilità delle ragazze“. Il tecnico dell’Italia presenta la prossima sfida con la Spagna: “Martedì sarà una partita molto diversa, conosciamo l’alta qualità dell’avversario. Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Provato soluzioni differenti rispetto al passato” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Italia delannichilisce Malta per 5-0 nell’amichevole di Roma, preludio al prossimo incontro con la Spagna, che martedì prossimo metterà ulteriormente alla prova le azzurre. Al termine del match odierno il commissario tecnicoha parlato al sito federale. Partita utile per il CT azzurro per sperimentare delle novità: “Abbiamoalcunea quanto fatto in, sbagliando tanto a livello qualitativo e nel fraseggio, e questo ci ha impedito di avere una manovra più fluida, ma sono comunque contento della disponibilità delle ragazze“. Il tecnico dell’Italia presenta la prossima sfida con la Spagna: “Martedì sarà una partita molto diversa, conosciamo l’alta qualità dell’avversario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Italia-Malta 5-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Cantore entra e cambia l’inerzia del match. Le azzurre schiantano le ospiti in una partita a ritmi lenti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un piacevole proseguimento di serata. Alla prossima diretta, buon divertimento! La prossima amichevole delle italiane è ... (Oasport.it)

Calcio femminile - cinquina dell’Italia a Malta nell’amichevole di Roma - La Nazionale italiana di calcio femminile cala la cinquina contro Malta, battuta sonoramente nell’amichevole disputata allo stadio “Tre Fontane” di Roma: apre subito le danze Girelli al 7?, poi le azzurre dilagano nel finale del match con la ... (Oasport.it)

Calcio femminile - l’Italia travolge Malta in amichevole : 5-0 con doppietta di Cantore - A senso unico la prima di due amichevoli per l’Italia in questa sosta dedicata gli impegni internazionali. La nazionale azzurra femminile allenata da Andrea Soncin ha infatti travolto Malta allo stadio ‘Tre Fontane’ di Roma, trionfando con un netto ... (Sportface.it)

LIVE Italia-Malta 5-0 - amichevole calcio femminile in DIRETTA : Cantore Show. Doppietta della juventina nel secondo tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? DOPPIETTA DI CANTOREEEEE!!! Conclusione da fuori di sinistro che piegano le mani di Costantino! 86? Gooooollll di GIACINTI!! Confusione in area e doppio rimpallo tra Costantino e Cardona. 84? ... (Oasport.it)