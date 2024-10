Nerdpool.it - Bye Sweet Carole si mostra con un trailer pieno di atmosfera

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo studio italiano Little Sewing Machine, in collaborazione con Meangrip Studios, hato nuovamente il loro atteso titolo horror Byedurante l’Indie Horror Showcase. Chiaramente ispirato ai classici animati e creato da Chris Darril, Byeci porterà all’orfanotrofio Bunny Hall, un luogo oscuro, del quale dovremo scoprirne i segreti. Interamente doppiato in italiano, questoun nuovo gameplay e la terribile civetta Velenia. Ambientato nei primi anni del 1900, in un’epoca in cui il fenomeno del movimento politico femminista inizia a scuotere la nazione britannica, Byeconduce i giocatori in una misteriosa indagine nell’inquietante orfanotrofio di Bunny Hall, dove Lana Benton è l’unica a sospettare che la sua migliore amicanon sia semplicemente scappata.