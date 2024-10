Bologna-Milan Casini | Si recupera a febbraio oppure a Natale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Siamo rimasti sorpresi dall’ordinanza del sindaco di. Innanzitutto, di solito queste decisioni sono prese dal prefetto, che provenisse dal sindaco ci ha sorpresi. E poi, se avete letto l’ordinanza, il presupposto segnalato è la presenza di 35.000 persone allo stadio. Per questo si è cercato di interloquire col sindaco per poter giocare a porte chiuse, ma dal comune non c’è stata disponibilità su questo. A questo punto abbiamo davanti la scelta: campo neutro a 24 ore di distanza da imporre alle due squadre,rispettare l’ordinanza di un’autorità riconosciuta dalla legge e provvedere al rinvio della partita”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, nella conferenza stampa al termine dell’assemblea di oggi ao. Tra i temi più caldi il rinvio di: “Per noi le porte chiuse erano praticabili.