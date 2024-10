Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, riemerge il parcheggio sommerso: “Danni per un milione e mezzo di euro”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Modena, 25 ottobre 2024 – Cartoni fradici, vestiti da buttare, dispense alimentari da recuperare. Ma anche arredi, attrezzi da lavoro, valigie. E soprattutto automobili e moto. Emergono dal sottosuolo gli effetti personali sommersi per quattro giorni da quasi due metri d’acqua nel maxi-di via Zucchi, finalmente svuotato. Il centinaio di proprietari in questi giorni non ha potuto far altro che immaginare in che condizioni si trovassero i garage. Da ieri sono riusciti a entrarci mentre il camion dell’autospurgo ripuliva gli ambienti. La stima iniziale che circola tra gli inquilini è almeno di undidi, tra ciò che si trovava nei garage – veicoli compresi, che ammontano a una cinquantina – e la struttura. Le auto che si è riusciti a portar via sono ormai inutilizzabili. C’è chi aveva anche diversi mezzi nei garage.