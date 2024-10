Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, il capo dei sindaci: “Basta burocrazia, ora servono nuove azioni per case e corsi d’acqua ”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Imola, 25 ottobre 2024 – Menoe più tecnici a disposizione per mettere in sicurezza i territori; ma anche utilizzo dei fondi Pnrr non spesi e stanziamento di maggiori risorse per quelle realtà a più alto rischio idrogeologico. La lista delle richieste da indirizzare al Governo la firma il sindaco di Imola, Marco Panieri, da pochi giorni eletto presidente dell’Anci (l’Associazione nazionale dei Comuni italiani) dell’Emilia-Romagna. Perché, dice, “gli amministratori locali vivono una situazione sempre più incerta, che da straordinaria è diventata ordinaria”. Imola -PANIERI MARCO SINDACO DI IMOLA Presidente Panieri, quali le opere da inserire nel piano speciale per questa regione martoriata dalle alluvioni? “Non bisogna rincorrere l’emergenza, bruciando risorse senza ottenere miglioramenti. È ora di riadattare i, anche in pianura.