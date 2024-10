Ad un’ora da Roma c’è il bosco delle meraviglie: potrai passeggiare fra noccioli, querce e biancospini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avete mai pensato di allontanarvi per qualche ora dalla routine e il caos della città e lasciarvi guidare dalla bellezza e pace della natura? A pochi km da Roma si può grazie al percorso del Cerquone, un itinerario nato per ammirare la maestosità degli alberi secolari e scoprire tanto altro riguardo sulla selva dei Castelli Romani. Percorso del Cerquone a pochi km da Roma: cosa c’è da sapere Il percorso del Cerquone si trova nel comune di Rocca Priora dove si possono ammirare tanti tipi di fiori diversi come peonie e gigli rossi. Si tratta di un itinerario appena messo a punto dall’amministrazione comunale di Rocca Priora e va ad unire quattro punti di accesso al bosco: via Tuscolana, via del Vivaro, via dell’Incitore e via Lago Regillo. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Avete mai pensato di allontanarvi per qualche ora dalla routine e il caos della città e lasciarvi guidare dalla bellezza e pace della natura? A pochi km dasi può grazie al percorso del Cerquone, un itinerario nato per ammirare la maestosità degli alberi secolari e scoprire tanto altro riguardo sulla selva dei Castellini. Percorso del Cerquone a pochi km da: cosa c’è da sapere Il percorso del Cerquone si trova nel comune di Rocca Priora dove si possono ammirare tanti tipi di fiori diversi come peonie e gigli rossi. Si tratta di un itinerario appena messo a punto dall’amministrazione comunale di Rocca Priora e va ad unire quattro punti di accesso al: via Tuscolana, via del Vivaro, via dell’Incitore e via Lago Regillo.

