X Factor 2024: come si vota per i cantanti ai Live. Modalità, app, telecomando, codici televoto come si vota durante i Live di X Factor 2024 per i propri cantanti preferiti? Ci sono a disposizione varie modalità, dalla app ufficiale al telecomando Sky, tutte assolutamente gratuite. X Factor 2024 vi aspetta con i Live ogni giovedì per sette puntate a partire dal 24 ottobre 2024, fino alla finale in diretta del 5 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli. Nel corso della puntata la conduttrice Giorgia ricorda i codici abbinati al singolo concorrente. Ecco le modalità per votare a X Factor 2024: WEB: accedendo al sito xFactor.sky.

X Factor 2024 Live : anticipazioni - concorrenti e ospiti della prima puntata - 24 ottobre - Nei Live di X Factor 2024 non mancheranno gli ospiti, musicali e non. Quante puntate Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. Ecco le modalità: WEB: accedendo al sito xfactor. Ha appena pubblicato il nuovo singolo “Niente Panico”, risultato di un viaggio personale intenso, un riflesso della sua sincerità e della crescita vissuta negli ultimi anni. (Tpi.it)

X Factor 2024 : quante puntate - durata e quando finiscono i Live - 15. Streaming e tv Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21. La finale a Napoli La finalissima di X Factor 2024 andrà in scena giovedì 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Alla conduzione troviamo per la prima volta Giorgia. (Tpi.it)

X Factor 2024 - al via i live : giudici e concorrenti - anticipazioni - Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. 30 su TV8, al tasto 8 del telecomando. I Live andranno in onda tutti i giovedì alle 21. Dopo le selezioni si sono formati così i terzetti per la gara: – Achille Lauro porta con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi con voce, chitarra, batteria e basso; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona che nella sua cameretta prova e produce i suoi brani dal sound indie pop; I PATAGARRI, quartetto swing che ha fatto la sua gavetta, come loro stessi hanno dichiarato, tra i mercati di Milano; – Jake La Furia sale sul palco con Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28enne torinese trasferitasi a Berlino, il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti studenti tra i 20 e i 22 anni, che riempiono il palco con voce, chitarre, basso e batteria; EL MA, giovanissima (17 anni) cantante bulgara, da Sofia, che studia canto da quando ha 9 anni ed è arrivata in Italia tre anni fa; – Manuel Agnelli ha scelto Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, che ha intrapreso una carriera solista dopo diverse esperienze in band; i PUNKCAKE, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo molto attivi nel sociale, che cercano appunto di mettere in musica questo loro impegno; Mimì, 17enne della provincia di Monza-Brianza cresciuta ascoltando soul e jazz e che ora canta soul, indie e perfino hip hop, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice; – Paola Iezzi schiera Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 attaccatissimo alla sua chitarra che grazie alle sue origini definisce il suo animo “Brit Punk”; LOWRAH, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”. (Dailyshowmagazine.com)