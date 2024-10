Venom: The Last Dance, ecco il punteggio di Rotten Tomatoes (Di giovedì 24 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, ecco il punteggio di Rotten Tomatoes La prima ondata di recensioni di Venom: The Last Dance ha generato il primo punteggio di Rotten Tomatoes per il film con Tom Hardy. Il film è, al momento, al 40% sulla base di 57 recensioni. Non è il migliore degli inizi, ma è più o meno quello che ci aspettavamo dopo il 30% di Venom e il 47% di Venom: La Furia di Carnage. Questi punteggi sono importanti per molti spettatori, ma il franchise di Venom ha dimostrato di essere ampiamente a prova di critica da quando è stato lanciato sei anni fa. Infatti, indipendentemente dal punteggio finale per Venom: The Last Dance, probabilmente non avrà un impatto eccessivo sulle prestazioni al botteghino del film. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): TheildiLa prima ondata di recensioni di: Theha generato il primodiper il film con Tom Hardy. Il film è, al momento, al 40% sulla base di 57 recensioni. Non è il migliore degli inizi, ma è più o meno quello che ci aspettavamo dopo il 30% die il 47% di: La Furia di Carnage. Questi punteggi sono importanti per molti spettatori, ma il franchise diha dimostrato di essere ampiamente a prova di critica da quando è stato lanciato sei anni fa. Infatti, indipendentemente dalfinale per: The, probabilmente non avrà un impatto eccessivo sulle prestazioni al botteghino del film.

