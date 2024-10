Venom: The Last Dance – ci sono scene post credits? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella giornata di oggi è uscito in tutti i cinema italiani Venom: The Last Dance, l’ultimo film del Sony Spider-Man Universe. Se ne sono già dette di tutti i colori nei riguardi di questa pellicola proposta come una ‘grande chiusura’ della trilogia del simbionte con Tom Hardy. Già dai trailer si capiva che sarebbe stato un film dai toni molto equiparabili a quelli dei due precedenti, con sequenze comiche alternate a momenti più crudi in modo da abbracciare un bacino d’utenza il più ampio possibile. Ora non rimane altro che osservare l’andamento della pellicola nel primo week end. Ci sono scene post credits in Venom: The Last Dance? La risposta è SÌ. E sono ben due. La gestione delle due scene alla fine del film risulta abbastanza in linea con quanto visto già in numerose altre pellicole appartenenti al genere cinecomic. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance – ci sono scene post credits? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella giornata di oggi è uscito in tutti i cinema italiani: The, l’ultimo film del Sony Spider-Man Universe. Se negià dette di tutti i colori nei riguardi di questa pellicola proa come una ‘grande chiusura’ della trilogia del simbionte con Tom Hardy. Già dai trailer si capiva che sarebbe stato un film dai toni molto equiparabili a quelli dei due precedenti, con sequenze comiche alternate a momenti più crudi in modo da abbracciare un bacino d’utenza il più ampio possibile. Ora non rimane altro che osservare l’andamento della pellicola nel primo week end. Ciin: The? La risa è SÌ. Eben due. La gestione delle duealla fine del film risulta abbastanza in linea con quanto visto già in numerose altre pellicole appartenenti al genere cinecomic.

