Una startup italiana di sicurezza raccoglie 23 milioni. Il fondatore di Cyber Guru: “Il 95% dei problemi è dovuto a errori umani” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La piattaforma italiana che spiega ai dipendenti come difendersi dagli hacker, dopo lo sbarco nel campus Cyber di Parigi, e la certificazione dell’ACN per accompagnare la digitalizzazione della PA, mette a segno un altro obiettivo: incassa nuovi fondi per espandersi a livello Repubblica.it - Una startup italiana di sicurezza raccoglie 23 milioni. Il fondatore di Cyber Guru: “Il 95% dei problemi è dovuto a errori umani” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La piattaformache spiega ai dipendenti come difendersi dagli hacker, dopo lo sbarco nel campusdi Parigi, e la certificazione dell’ACN per accompagnare la digitalizzazione della PA, mette a segno un altro obiettivo: incassa nuovi fondi per espandersi a livello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cyber giallo all’italiana - Il suo obiettivo, dunque, era sapere come procedevano le indagini sul suo conto e su quello dei suoi complici. La prima riguarda la notizia che nell’indagine sia coinvolta anche una persona delle forze dell’ordine. Quando si parla di cyber crime la nostra mente corre verso paesi come Russia e Cina e per quanto siano digitalmente vicini (ma questa facciamo fatica a capirlo) ci appaiono geograficamente lontani e pertanto non sembrano un nostro problema. (Panorama.it)

Cyberattacco a Smeg - l’azienda italiana di elettrodomestici - L'azienda di San Girolamo di Guastalla sospende le sue attività a causa di una violazione dei suoi sistemi gestionali. (Wired.it)

Istituto comprensivo Carolina Picchio : a Torino la prima scuola italiana intitolata a una vittima di cyberbullismo - Ufficiale: da ieri, venerdì 20 settembre, è nato ufficialmente l'istituto comprensivo Carolina Picchio, in ricordo della studentessa novarese vittima di cyberbullismo. L'istituto, che fino a ieri si chiamava "Sidoli", si trova a Torino quartiere Lingotto, in via Sidoli. La prima scuola in... (Novaratoday.it)