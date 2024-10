Ucraina: primi soldati della Nord Corea già schierati nel Kursk. Mosca: clausola militare nel trattato con Pyongyang (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le prime unità militari NordCoreane, che si sono addestrate nella Russia orientale, sono arrivate nella zona di guerra. Sono state avvistate ieri nell’oblast di Kursk in Russia. Lo rende noto l’intelligence Ucraina. La notizia è rilanciata dalla Pravda Ucraina. L’intelligence Ucraina ha aggiunto che il numero di soldati NordCoreani schierati in Russia ammonta attualmente a circa 12.000 unità, Feedpress.me - Ucraina: primi soldati della Nord Corea già schierati nel Kursk. Mosca: clausola militare nel trattato con Pyongyang Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le prime unità militarine, che si sono addestrate nella Russia orientale, sono arrivate nella zona di guerra. Sono state avvistate ieri nell’oblast diin Russia. Lo rende noto l’intelligence. La notizia è rilanciata dalla Pravda. L’intelligenceha aggiunto che il numero diniin Russia ammonta attualmente a circa 12.000 unità,

