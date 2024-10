Uccise la madre col veleno nel thè: Sara Corcione condannata a 14 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) condannata a 14 anni. E’ quanto è stato stabilito dalla Corte d'Assise del tribunale di Ferrara, giovedì 24, nei confronti di Sara Corcione. La donna, nel luglio del 2022 Uccise la madre Sonia Diolaiti (64 anni), inserendo del veleno all’interno del bicchiere del thè. Per questo, la Procura di Ferraratoday.it - Uccise la madre col veleno nel thè: Sara Corcione condannata a 14 anni Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)a 14. E’ quanto è stato stabilito dalla Corte d'Assise del tribunale di Ferrara, giovedì 24, nei confronti di. La donna, nel luglio del 2022laSonia Diolaiti (64), inserendo delall’interno del bicchiere del thè. Per questo, la Procura di

