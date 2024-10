Turchia: un enorme muro di scarpe istallato per commemorare la morte di 440 Donne uccise dai propri mariti (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Turchia, a Istanbul, è stato eretto il muro di scarpe. In totale erano 440 paia, tutte appese alle pareti di due edifici centralissimi: uno nel quartiere Beyo?lu e l’altro a Kabata?. Chi è l’artista che ha deciso di ideare un monumento tanto singolare? Perché una scelta così inquietante e sotto gli occhi di tutti? A cosa rimandano quelle calzature femminili impilate in un’angosciosa sequenza che arriva a toccare il cielo? L’artista che ha ideato questa toccante installazione è Vahit Tuna. Ha appeso un paio di scarpe in memoria di ogni donna uccisa dal marito in Turchia nel 2018, su uno spazio totale di 260 metri quadrati. Donnaup.it - Turchia: un enorme muro di scarpe istallato per commemorare la morte di 440 Donne uccise dai propri mariti Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In, a Istanbul, è stato eretto ildi. In totale erano 440 paia, tutte appese alle pareti di due edifici centralissimi: uno nel quartiere Beyo?lu e l’altro a Kabata?. Chi è l’artista che ha deciso di ideare un monumento tanto singolare? Perché una scelta così inquietante e sotto gli occhi di tutti? A cosa rimandano quelle calzature femminili impilate in un’angosciosa sequenza che arriva a toccare il cielo? L’artista che ha ideato questa toccante installazione è Vahit Tuna. Ha appeso un paio diin memoria di ogni donna uccisa dal marito innel 2018, su uno spazio totale di 260 metri quadrati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ankara, attacco terroristico nell'impianto dell'industria aerospaziale: 5 morti, attentatori uccisi. Erdogan: «Vile azione contro il nostro Paese» - Una foto, in particolare, mostra undici persone appoggiate al muro, sedute per terra ... Ma nel gennaio scorso ha agito in Turchia anche l’Isis-K, propaggine dello Stato islamico, con un attentato in ... (ilmessaggero.it)

Il sorrisino, l'assalto, il jeans. "Io aggredita da un 17enne senegalese nel sottopasso di Seriate" - "Mi teneva con il braccio, mi ha sbattuto contro il muro, cercava di slacciarmi i jeans". È un racconto da brividi quello della donna di 36 anni che, lunedì mattina, in pieno giorno, è stata aggredita ... (ilgiornale.it)

Attacco terroristico in Turchia, 4 morti e 14 feriti. “Uccisi due del commando” - E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto stanotte sulla strada provinciale 123 nel comune Roggiano Gravina, ... (secondopianonews.it)