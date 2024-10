Truffe assicurative e caro polizze strategie ed iniziative a tutela della collettività | lettera al sindaco di Napoli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dallo Studio legale associato Vizzino riceviamo e volentieri pubblichiamo di Riccardo Vizzino* Egregio signor, Le scrivo in qualità di fiduciario di compagnieche presta la propria attività principalmente per le aree speciali antifrode, nonché in qualità di legale che ha sempre permeato la sua professione di impegno sociale, per sottoporre alla Sua attenzione una delle maggiori problematiche che attaglia la comunità che Ella rappresenta e rispetto alla quale, si è certi, mostrerà la sensibilità che la questione merita. Il tema concerne il dilagante fenomeno delle, in specieche proliferano nel settorerca,, il quale, lungi dal pregiudicare solamente le impreseinvestiste di richieste fraudolente, rappresenta un grave danno patrimoniale ed all’immagineintera