Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 15:30

(Di giovedì 24 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità allo stadio Olimpico alle 18:45Dinamo Kiev per il torneo di calcio di Europa League e divieti di sosta nell’area del Foro Italico per raggiungere Lo stadio si possono utilizzare 18 linee lavori a Monteverde a via di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra via Abate ugone via Vitellia divieto di transito dalle 21 alle 6 stanotte in Viale Trastevere lavori notturni tra le 22 e le 5 sulle corsie laterali tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Bellideviato sulla corsia tram In collaborazione con Luce Verde infomobilità