Ilfattoquotidiano.it - Toyota chiude la fabbrica dopo la morte dei due operai: 850 dipendenti in cassa integrazione a tempo indeterminato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Stabilimento chiuso fino a data da destinarsi e 850 lavoratori in. LaMaterial Handling ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori che lo stabilimento nella zona di Bargellino, dove ieri 23 ottobre c’è stata un’esplosione che ha provocato ladi due persone, ferma tutte le attività . Le indagini per accertare le cause dell’incidente sono in corso, ma intanto domani 25 ottobre ci saranno otto ore di sciopero: proprio oggi i rappresentanti dei lavoratori avrebbero dovuto protestare per chiedere maggiore sicurezza in, ma l’incidente ha costretto al rinvio. La Usb “ha sottolineato la necessità di andare fino in fondo per l’individuazione delle cause e responsabilità della strage“. Secondo l’Unione sindacale di base la mobilitazione era già in programma “per sollecitare la soluzione di diverse problematiche sulle condizioni di salute e sicurezza.