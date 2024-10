Quifinanza.it - Toni Kroos per Marc O’Polo: quando stile e sostenibilità scendono in campo

(Di giovedì 24 ottobre 2024), celebre centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, è il nuovo volto della campagna Autunno/Inverno 2024-2025 di. Il brand svedese ha scelto la stella del calcio non solo per i suoi straordinari successi sportivi, ma anche per i suoi valori umani e la sua dedizione alla famiglia e al sociale.rappresenta un esempio di semplicità e autenticità, qualità che lo rendono un modello non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per i giovani che guardano a lui come fonte d’ispirazione. Fonte: Ufficio stampaL’evento di lancio, noto per il suo approccio sostenibile alla moda, ha trovato inil partner ideale per la sua nuova campagna, che riflette la volontà del brand di evolversi verso una produzione più responsabile.