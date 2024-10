Tifo incessante. Un grande spettacolo da parte dei tifosi. Allo ‘Stefano Lotti’ pubblico da applausi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la grande risposta data in occasione del derby con il Livorno, i Tifosi bianconeri si sono ripetuti: ieri sera, a Poggibonsi, hanno riempito il settore ospiti dello stadio Stefano Lotti, per sostenere Bianchi e compagni in una partita molto, molto, delicata. Si è visto un bello spettacolo, sugli spalti, con le due Tifoserie che si sono fatte sentire, dal primo minuto, con i padroni di casa che hanno colorato il proprio settore con bandiere giAllorosse, fino all’ultimo. La scelta di giocare in notturna, per permettere a più gente possibile di assistere alla partita, inizialmente fissata alle 15, è stata premiata. In tribuna coperta, tra i tanti addetti ai lavori presenti ad assistere al match, l’ex centrocampista del SIena Daniele GAlloppa, il tecnico Ivan Maraia e l’allenatore della Sangiovannese, prossima avversaria della Robur, Marco Bonura. Sport.quotidiano.net - Tifo incessante. Un grande spettacolo da parte dei tifosi. Allo ‘Stefano Lotti’ pubblico da applausi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo larisposta data in occasione del derby con il Livorno, isi bianconeri si sono ripetuti: ieri sera, a Poggibonsi, hanno riempito il settore ospiti dello stadio Stefano Lotti, per sostenere Bianchi e compagni in una partita molto, molto, delicata. Si è visto un bello, sugli spalti, con le dueserie che si sono fatte sentire, dal primo minuto, con i padroni di casa che hanno colorato il proprio settore con bandiere girosse, fino all’ultimo. La scelta di giocare in notturna, per permettere a più gente possibile di assistere alla partita, inizialmente fissata alle 15, è stata premiata. In tribuna coperta, tra i tanti addetti ai lavori presenti ad assistere al match, l’ex centrocampista del SIena Daniele Gppa, il tecnico Ivan Maraia e l’allenatore della Sangiovannese, prossima avversaria della Robur, Marco Bonura.

