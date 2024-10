"Sosteniamo lo sciopero dei medici": manovra, l'annuncio di Schlein (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Saremo al fianco dello sciopero nazionale dei medici, è il primo risultato della manovra del governo Meloni, un colpo clamoroso per la sanità. I numeri mostrati da Giorgia Meloni anche in queste settimane mostrano che avevamo ragione e che la spesa sanitaria sul Pil scende sotto al minimo storico degli ultimi 15 anni". Così la leader del Pd Elly Schlein a margine di un convegno a Roma sull'Onu. "Noi per questo ci batteremo, lo faremo in Parlamento, lo faremo nel Paese e lo faremo anche con altre forze di opposizione che condividono questa priorità", ha aggiunto la leader dem. Liberoquotidiano.it - "Sosteniamo lo sciopero dei medici": manovra, l'annuncio di Schlein Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Saremo al fianco dellonazionale dei, è il primo risultato delladel governo Meloni, un colpo clamoroso per la sanità. I numeri mostrati da Giorgia Meloni anche in queste settimane mostrano che avevamo ragione e che la spesa sanitaria sul Pil scende sotto al minimo storico degli ultimi 15 anni". Così la leader del Pd Ellya margine di un convegno a Roma sull'Onu. "Noi per questo ci batteremo, lo faremo in Parlamento, lo faremo nel Paese e lo faremo anche con altre forze di opposizione che condividono questa priorità", ha aggiunto la leader dem.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero sanità - medici e infermieri in piazza il 20 novembre contro la Manovra - Lo sciopero nazionale di 24 ore, proclamato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up, rappresenta una risposta forte alla politica sanitaria del governo. Un contesto teso e “affamato” La decisione di proclamare lo sciopero arriva dopo un periodo di tensioni con il governo, acuite dalle difficoltà del Ssn, già segnato da anni di sotto-finanziamento cronico. (Quifinanza.it)

Sciopero dei medici contro la manovra : la sanità si ferma il 20 novembre - La protesta indetta dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up. Alla base gli aumenti della legge di Bilancio, definiti "briciole che offendono ola categoria" Sciopero nazionale di 24 ore il 20 novembre di medici, dirigenti sanitari, infermieri e professioni sanitarie contro la Manovra 2025. (Sbircialanotizia.it)

I sindacati dei medici annunciano uno sciopero il 20 novembre contro la manovra - La manovra, hanno rilevato, prevede un aumento dell’indennità di specificità medica sanitaria di 17 euro nette per i medici e 14 euro netti per i dirigenti sanitari per il 2025, 115 euro nel 2026 per i medici e zero per i dirigenti sanitari, mentre nelle tasche degli infermieri arriverebbero per il 2025 circa 7 euro e per il 2026 circa 80 euro. (Lettera43.it)