Soccorsa dopo un incidente in A12, muore dopo lo scontro tra l'ambulanza e un furgone (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un doppio incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì, 23 ottobre, che ha portato alla morte una donna di 80 anni. E' successo lungo l'Autostrada A12. Un'ambulanza è intervenuta in un sinistro che ha visto l'anziana versare in gravi condizioni. Durante il trasporto all'ospedale Cisanello Pisatoday.it - Soccorsa dopo un incidente in A12, muore dopo lo scontro tra l'ambulanza e un furgone Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un doppiostradale nel pomeriggio di mercoledì, 23 ottobre, che ha portato alla morte una donna di 80 anni. E' successo lungo l'Autostrada A12. Un'è intervenuta in un sinistro che ha visto l'anziana versare in gravi condizioni. Durante il trasporto all'ospedale Cisanello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a Formia : trovata una donna morta dopo un incidente stradale - le indagini sono in corso - Ultimo aggiornamento il 24 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Il pilota della Audi A4 è stato interrogato per fornire la sua versione dei fatti. Le indagini proseguiranno a fondo, con l’obiettivo di ricostruire ogni dettaglio del tragico evento e accertare eventuali responsabilità. (Gaeta.it)

Donna viene soccorsa dopo un incidente : l’ambulanza si schianta e lei muore - A bordo di una delle ambulanze, la paziente è stata poi trasportata verso Pisa, quando è avvenuto il tragico scontro tra il mezzo di soccorso e un furgone, tra Pisa e Livorno. . Anche i volontari dell’ambulanza e il conducente del furgone sono stati coinvolti nell’incidente, ma le loro condizioni non risultano gravi. (Thesocialpost.it)

Incidente tra ambulanza e furgone, muore la paziente già soccorsa in un altro scontro - Pisa, tragedia al casello. La donna era in trasferimento verso l’ospedale di Cisanello dopo il sinistro avvenuto in autostrada, fra Pisa Centro e Pisa Nord ... (lanazione.it)

Finisce con l’auto nel fossato e rimane incastrata nel veicolo: una donna in ospedale - L’incidente sulla ss 14 a Palazzolo dello Stella ha coinvolto tre mezzi. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la portiera per recuperare la donna ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Esplosione alla Toyota Material Handling Bologna, salgono a due i morti. «Domani doveva esserci uno sciopero per la sicurezza» - Bologna, una seconda persona è deceduta durante il trasporto all'ospedale: altri due feriti gravi. Al momento dello scoppio, avvenuto nell'area magazzini, erano al lavoro 300 dipendenti. L'ansia di pa ... (corrieredibologna.corriere.it)