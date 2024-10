Secondo fine settimana di Festival Mimesis, il programma di venerdì (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue, per il suo Secondo fine settimana, il Festival Mimesis. Si riparte venerdì 25 ottobre alle 11.00 al Liceo “Einstein” di Cervignano del Friuli con l’incontro riservato alle scuole “Filosofia e trasformazione digitale” con Gabriele Giacomini e Simone Furlani in dialogo con Edoardo Greblo Udinetoday.it - Secondo fine settimana di Festival Mimesis, il programma di venerdì Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prosegue, per il suo, il. Si riparte25 ottobre alle 11.00 al Liceo “Einstein” di Cervignano del Friuli con l’incontro riservato alle scuole “Filosofia e trasformazione digitale” con Gabriele Giacomini e Simone Furlani in dialogo con Edoardo Greblo

Il confine sottile fra paesi sicuri e quelli non sicuri - secondo i giudici - Si fa presente inoltre che un rigassificatore in Liguria già c’è e che la destra, evidentemente non considerata tafazziana, si è affrettata a sostenere la posizione di Orlando, tanto è vero che Bucci è andato a Savona a dire che non ci sarà nessun rigassificatore. L’ufficio stampa di Andrea Orlando Gentilissimi, grazie della lettera. (Ilfoglio.it)

Passata la paura - Berrettini ora sogna l’exploit di fine stagione : a Shanghai sfida Rune al secondo turno - L’obiettivo, anche ribadito in conferenza stampa in Cina, è quello di rientrare tra le 32 teste di serie degli Australian Open così da evitare – almeno nei primi due turni – gente del calibro di Fritz o ancor peggio Sinner come accaduto negli ultimi due tornei dello Slam. Dopo le due eliminazioni al primo turno a New York e Hanghzhou, è successo a Tokyo, dove ha giocato uno dei migliori tornei della sua annata, conquistando le semifinali in seguito ai successi su Tabilo, Nishioka e Fils prima di arrendersi al già citato Fils nel penultimo atto. (Sportface.it)

