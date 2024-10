Roma-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini di Juric conquistare tre punti che darebbero ossigeno a una classifica che vede un solo punto conquistato in due partite. Alla prima giornata la Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all'Olimpico contro la, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini di Juric conquistare tre punti che darebbero ossigeno a una classifica che vede un solo punto conquistato in due partite. Alla prima giornata la

Roma affronta la Dinamo Kiev : partita decisiva per risalire in Europa League - Per coloro che desiderano seguire l’incontro, sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con possibilità di fruizione anche tramite il servizio di streaming Now e l’app SkyGo. Questi risultati hanno messo sotto pressione la squadra allenata da Ivan Juric, rendendo necessaria una vittoria contro la Dinamo Kiev per sperare in un proseguo positivo della competizione. (Gaeta.it)

Roma-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini ... (adnkronos.com)

