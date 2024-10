Ritorno al Futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, Robert Zemeckis considera: "Oggi non riuscirei a farne nemmeno uno" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospite del podcast WTF, in attesa dell'uscita del suo Here al cinema a gennaio, il regista Robert Zemeckis riflette su come sia cambiata Hollywood: non si rischia più, quindi Oggi alcuni suoi classici non verrebbero mai approvati dalle major terrorizzate. Comingsoon.it - Ritorno al Futuro, Roger Rabbit, Forrest Gump, Robert Zemeckis considera: "Oggi non riuscirei a farne nemmeno uno" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospite del podcast WTF, in attesa dell'uscita del suo Here al cinema a gennaio, il registariflette su come sia cambiata Hollywood: non si rischia più, quindialcuni suoi classici non verrebbero mai approvati dalle major terrorizzate.

