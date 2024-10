Ilnapolista.it - Rissa in tribuna? Ci pensa il presidente: Riquelme va in curva e divide gli ultras di Boca e Gimnasia (VIDEO)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)un De Laurentiis o un Marotta, che salgono ina fare il lavoro degli steward se non della polizia: a placare gliche vogliono menarsi. In Argentina può succedere, ed è successo perché ilin questione, delJuniors, è un certo Juan Román. Uomo simbolo del club ancor prima che. È successo dunque che nell’intervallo dei quarti di finale di Copa Argentina traLa Plata, si sono scaldati gli animi sugli spalti tra le opposte tifoserie. I tifosi delhanno cominciato a lanciare sediolini sui posti occupati dai rivali. Per tutta risposta questi ultimi hanno tentato di rompere una rete di sicurezza per avvicinarsi. È stato in quel momento che è entrato in campo (anzi, in, accompagnato da diversi dirigenti del