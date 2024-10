Regionali Liguria, Conte: "Siamo con Pd perché convinti del progetto Orlando" (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Sanremo, 24 ottobre 2024 Vittoria o sconfitta incideranno nel rapporto tra Movimento 5 stelle e Pd? "Le nostre scelte non le facciamo perché dettate da convenienze del momento, le abbiamo fatte perché ci Siamo confrontati con le altre forze politiche, a partire dal Pd. Alcuni nostri obiettivi prioritari sono stati raccolti e sono diventati parte integrante del programma, abbiamo avuto garanzie da parte di Andrea Orlando di affidabilità, serietà e massima trasparenza nel governo della regione. Al di là del risultato Siamo convinti di questo progetto". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a margine di un suo evento a Sanremo prima delle elezioni Regionali in Liguria in cui i pentastellati sostengono Andrea Orlando. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Regionali Liguria, Conte: "Siamo con Pd perché convinti del progetto Orlando" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Sanremo, 24 ottobre 2024 Vittoria o sconfitta incideranno nel rapporto tra Movimento 5 stelle e Pd? "Le nostre scelte non le facciamodettate da convenienze del momento, le abbiamo fatteciconfrontati con le altre forze politiche, a partire dal Pd. Alcuni nostri obiettivi prioritari sono stati raccolti e sono diventati parte integrante del programma, abbiamo avuto garanzie da parte di Andreadi affidabilità, serietà e massima trasparenza nel governo della regione. Al di là del risultatodi questo". Lo dice Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, a margine di un suo evento a Sanremo prima delle elezioniinin cui i pentastellati sostengono Andrea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

