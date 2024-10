Rapina armata in gioielleria a Rio Saliceto: banda colpisce in pieno giorno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una Rapina a mano armata ha scosso la tranquillità di Rio Saliceto, un comune della Bassa Reggiana, nella serata di ieri. L’episodio, avvenuto poco prima delle 19 presso la gioielleria ‘Goldoni Sorelle‘, ha visto un gruppo di malviventi armati irrompere nel negozio, seminando il panico tra i clienti e il personale presente. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare i colpevoli attraverso le immagini di videosorveglianza. La dinamica della Rapina armata Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità e riportate dalla Gazzetta di Reggio, il colpo è stato portato a termine da una banda composta da quattro individui. Gaeta.it - Rapina armata in gioielleria a Rio Saliceto: banda colpisce in pieno giorno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unaa manoha scosso la tranquillità di Rio, un comune della Bassa Reggiana, nella serata di ieri. L’episodio, avvenuto poco prima delle 19 presso la‘Goldoni Sorelle‘, ha visto un gruppo di malviventi armati irrompere nel negozio, seminando il panico tra i clienti e il personale presente. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare i colpevoli attraverso le immagini di videosorveglianza. La dinamica dellaSecondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità e riportate dalla Gazzetta di Reggio, il colpo è stato portato a termine da unacomposta da quattro individui.

Armati di mitra e pistole, rapinano gioielleria nel Reggiano - Rapina a mano armata ieri sera in una gioielleria di Rio Saliceto, nella Bassa Reggiana. A darne notizia è la Gazzetta di Reggio. (ANSA) ... (ansa.it)

