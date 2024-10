Quirinale, Mattarella: “La Costituzione è antifascista, i diritti sociali al centro” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “La Costituzione era il progetto per la trasformazione dell’Italia, una volta conquistata la libertà e scelto di procedere sul terreno dei diritti sociali come parte essenziale della condizione di cittadinanza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Biennale dell’economia cooperativa, a Bologna, dove è stato accolto da un lungo applauso. “E’ una Costituzione ‘antifascista’, che si fonda sulla lotta di Liberazione, matrice di libertà e democrazia”, ha aggiunto il Capo dello Stato. Mattarella ha poi sottolineato: “Desidero rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittime dell’alluvione e del gravissimo incidente mortale sul lavoro di ieri, ennesima tragedia sul lavoro. Lapresse.it - Quirinale, Mattarella: “La Costituzione è antifascista, i diritti sociali al centro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Laera il progetto per la trasformazione dell’Italia, una volta conquistata la libertà e scelto di procedere sul terreno deicome parte essenziale della condizione di cittadinanza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Biennale dell’economia cooperativa, a Bologna, dove è stato accolto da un lungo applauso. “E’ una’, che si fonda sulla lotta di Liberazione, matrice di libertà e democrazia”, ha aggiunto il Capo dello Stato.ha poi sottolineato: “Desidero rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari della vittime dell’alluvione e del gravissimo incidente mortale sul lavoro di ieri, ennesima tragedia sul lavoro.

