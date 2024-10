Quindici milioni per rimettere in sesto tutti gli impianti sportivi, dal campo Bonanno all'ex Mandalari: questi gli interventi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quindici milioni di euro circa in totale per ulteriori investimenti legati al risparmio energetico e alle manutenzioni. Da qui ai prossimi due anni l'amministrazione Basile tra opere di efficientamento elettrico e lavori urgenti straordinari e ordinari conta di rimettere in sesto gli impianti Messinatoday.it - Quindici milioni per rimettere in sesto tutti gli impianti sportivi, dal campo Bonanno all'ex Mandalari: questi gli interventi Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)di euro circa in totale per ulteriori investimenti legati al risparmio energetico e alle manutenzioni. Da qui ai prossimi due anni l'amministrazione Basile tra opere di efficientamento elettrico e lavori urgenti straordinari e ordinari conta diingli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rfi, maxigara per rinnovare le ferrovie: “Investimenti senza precedenti” - Un bando da 1,3 miliardi di euro per modernizzare la rete ferroviaria del Paese. Quindici lotti in 3 anni, 230 milioni saranno investiti in Lombardia ... (quotidiano.net)

Concordato Fratelli Negro, all’asta gli uffici di Arma di Taggia - Arma di Taggia – Una nuova infornata di immobili all’asta per la storica ditta Negro Fratelli Costruzioni Generali, in concordato fallimentare per ripianare un buco da 31 milioni e 685 mila euro. Tra ... (ilsecoloxix.it)

Crac Antro, chiuse le indagini dopo quindici anni: ai fratelli Alviero ed Erasmo contestati 17 reati - Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha fatto notificare un avviso di conclusione ai due fratelli amministratori di fatto o di diritto delle società ... (bari.repubblica.it)