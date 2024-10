"Qua non vedo borse...": corna alla Bocchi? Fucilata di Ilary Blasi contro il "traditore seriale" Totti (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Due più due fa sempre quattro, se ci sono delle foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì". A sciogliere ogni dubbi sulla nuova fiamma di Francesco Totti ci ha pensato la stessa Noemi Bocchi che, in un'intervista al settimanale Gente, ha svelato ogni dettaglio sul nuovo flirt del Pupone. Ma chi sarebbe la fortunata che ha conquistato il cuore dell'ex capitano della Roma? Si tratta di Marialuisa Jacobelli, celebre volto di Sport Mediaset e in passato anche di Dazn. Oggi, giovedì 24 ottobre, Gente pubblicherà un set di foto che raccontano un incontro di un'ora e mezzo con la giornalista a Palazzo Naiadi, un hotel romano. Oltre alle parole di Jacobelli. Che forse Totti non si aspettava. Per questo quando ieri la notizia ha cominciato a girare sui siti gli ha fatto lasciare la partita di suo figlio Christian in fretta appena terminato la gara. Con lui c'erano cinque poliziotti. Liberoquotidiano.it - "Qua non vedo borse...": corna alla Bocchi? Fucilata di Ilary Blasi contro il "traditore seriale" Totti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Due più due fa sempre quattro, se ci sono delle foto, è evidente. Se confermo questa liaison? Sì". A sciogliere ogni dubbi sulla nuova fiamma di Francescoci ha pensato la stessa Noemiche, in un'intervista al settimanale Gente, ha svelato ogni dettaglio sul nuovo flirt del Pupone. Ma chi sarebbe la fortunata che ha conquistato il cuore dell'ex capitano della Roma? Si tratta di Marialuisa Jacobelli, celebre volto di Sport Mediaset e in passato anche di Dazn. Oggi, giovedì 24 ottobre, Gente pubblicherà un set di foto che raccontano un indi un'ora e mezzo con la giornalista a Palazzo Naiadi, un hotel romano. Oltre alle parole di Jacobelli. Che forsenon si aspettava. Per questo quando ieri la notizia ha cominciato a girare sui siti gli ha fatto lasciare la partita di suo figlio Christian in fretta appena terminato la gara. Con lui c'erano cinque poliziotti.

Totti-Jacobelli - il gesto di Noemi Bocchi dopo la pubblicazione delle foto e le parole della giornalista - La compagna dell’ex capitano della Roma, infatti, all’indomani dello scoop ha disattivato i commenti sul suo profilo Instagram: un modo per non dover leggere né battute né illazioni sotto le varie foto pubblicate sul social. Secondo quanto rivela Il Messaggero, infatti, l’ex calciatore avrebbe appreso dello scoop di Gente mentre si trovava allo stadio del Trastevere per assistere alla partita del figlio Cristian. (Tpi.it)

Totti e Noemi Bocchi - cos’è successo dopo le voci sul presunto tradimento - Fabrizio Corona aveva già menzionato una serie di tradimenti legati a Totti, alimentando ulteriormente il gossip. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Kate e William, retroscena velenoso sulla loro relazione: cosa si vocifera Leggi anche: Totti e il presunto tradimento a Noemi: il dettaglio che in pochi hanno notato Totti e Noemi Bocchi: cosa succede dopo le voci sul presunto tradimento La relazione tra Totti e Noemi Bocchi continua da tre anni, ma segnali di tensione iniziano ad emergere. (Tvzap.it)

Totti e Noemi Bocchi - la decisione dopo le foto con Marialuisa Jacobelli : “Sono partiti insieme” - Poco fa è partito Totti per Miami e insieme a lui c’era anche Noemi. A quanto pare Totti è diretto in Florida per partecipare a un torneo di padel. A fornire l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pubblicato la testimonianza di una follower: “Lavoro in aeroporto a Fiumicino. (Tpi.it)