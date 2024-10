Pulisic, la stella indispensabile del Milan. Ma forse a Bologna … (Di giovedì 24 ottobre 2024) Christian Pulisic brilla sempre di più nel panorama Milan, rivelandosi un giocatore essenziale per il gioco della squadra. Pianetamilan.it - Pulisic, la stella indispensabile del Milan. Ma forse a Bologna … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Christianbrilla sempre di più nel panorama, rivelandosi un giocatore essenziale per il gioco della squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pulisic trascina il Milan : ora tocca a Leao fare come ‘Capitan America’ - Christian Pulisic, nella partita del Milan contro il Bruges, ha messo a segno un gol olimpico, rimarcando cosi la sua importanza in rossonero. (Pianetamilan.it)

Pulisic sotto i riflettori : un gol inaspettato e la sua importanza nel Milan - Christian Pulisic, nella partita del Milan contro il Bruges, ha messo a segno un gol olimpico, rimarcando cosi la sua importanza in rossonero. (Pianetamilan.it)

Milan - Paulo Fonseca è Pulisic-dipendente. La clamorosa statistica - Ma con un Pulisic così, chi non lo sarebbe? L’attaccante americano è sempre più protagonista di questa squadra ed è diventato il vero punto di riferimento della manovra offensiva del Diavolo. Che affare per soli 20 milioni di euro! L'articolo Milan, Paulo Fonseca è Pulisic-dipendente. Il segreto dei rossoneri è appunto proprio l’esterno offensivo ex Chelsea, che sta facendo un campionato pazzesco. (Dailymilan.it)