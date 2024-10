Quotidiano.net - Povertà economica ed educativa: "I ragazzi derubati del domani"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Si misura lasolo in termini economici e materiali, trascurando altri aspetti altrettanto importanti, soprattutto per i più giovani, come le opportunità di crescitae socio-emozionale.infatti, si alimentano a vicenda. Secondo i dati Istat, in Italia nel 2023, 1,3 milioni i minorenni erano inassoluta e quasi 748mila (il 12,4%) le famiglie con minori nelle stesse condizioni. L’indagine nazionale suminorile e aspirazioni ’(Im)possibili’, condotta da Save the Children sudi 15 e 16 anni, rileva poi che quasi un adolescente su dieci si trova in condizioni di grave deprivazione, una condizione che influisce sul presente limitando anche le prospettive per il, tanto che per molti di loro risulta difficile pensare un altro futuro per sé.