Parma donna uccisa a colpi d’arma da fuoco

(Adnkronos) – Un'altra donna uccisa. Nella tarda mattinata di oggi, a Medesano (Pr), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salsomaggiore sono intervenuti in Strada Santa Lucia per il rinvenimento del cadavere di una donna di 62 anni, uccisa con colpi d'arma da fuoco. Al momento risulta irreperibile il marito convivente.

Parma - femminicidio a Medesano. Uccisa donna di 62 anni - il marito è irreperibile - Il cadavere di una donna di 62 anni, uccisa a colpi di arma da fuoco, è stato rinvenuto, nella tarda mattinata, in Strada Santa Lucia a Medesano, nel parmense. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della ... (Open.online)

