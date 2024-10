Oroscopo Novembre | Cancro

Leggi tutta la notizia su .com

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Che cielo e che transiti e che stelle! Sì, parlo di te. Perché? ti sembra strano? Lo so che non ci credi, ma prova a staccarti dal tuo scoglio, il mare è pieno di Pesci, sai? Preferisci comunque rimanere dove sei? Nessun problema, l'alta marea si ripete due volte al giorno; qualcuno potrebbe cercare riparo nel tuo anfratto! La prima decade (dai 1° al 10° grado del segno) si gode il trigono con la Luna Nera nel segno dello Scorpione, quindi meglio chiudere la porta e nascondere la chiave; però fate attenzione agli occhi indiscreti che si nascondono dietro le serrature! Per la seconda e la terza decade (rispettivamente dall'11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) si parla ancora d'amore. Siete nati per amare dopotutto, non siate timidi e vedrete quante novità!