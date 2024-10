Liberoquotidiano.it - Ordinano la pizza e se la fanno consegnare direttamente al treno: l'insolita scena a Benevento | Guarda

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsi ferma a, dove è di passaggio prima di raggiungere la destinazione finale, e un gruppo di agenti di vendita pugliesi decide di ordinare la, facendoselasulla banchina. La comune sosta in stazione si è trasformata così in un momento speciale. L'ordine, come si legge sul Tempo, lo hanno fatto dal ristorante locale "Da Claudio". E la consegna, che potrebbe avere avuto qualche intoppo, è andata invece liscia come l'olio. Il gruppo, dunque, è riuscito a pianificare tutto nei minimi dettagli: mentre ilsi avvicinava alla stazione, le pizze erano già pronte per la consegna. E non appena le porte delsi sono aperte, i viaggiatori sono scesi, hanno ritirato l'ordine e poi sono subito risaliti a bordo. L'episodio è stato ripreso da diversi passeggeri del convoglio, incuriositi ma anche divertiti dalla