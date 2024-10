Open Arms, Salvini “Minacce sono una follia, ma è processo politico” (Di giovedì 24 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – “Le Minacce di morte contro chiunque sono una follia. Le Minacce e gli insulti sui social con nickname falso dimostrano che sei un uomo piccolo piccolo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, commentando a margine di un evento elettorale a Genova le Minacce ricevute dalla giudice Silvia Albano e dall'avvocata Giulia Bongiorno coinvolte nel processo Open Arms. “Penso di essere l'unico politico occidentale a processo per aver fatto il suo mestiere. Liberoquotidiano.it - Open Arms, Salvini “Minacce sono una follia, ma è processo politico” Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – “Ledi morte contro chiunqueuna. Lee gli insulti sui social con nickname falso dimostrano che sei un uomo piccolo piccolo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, leader della Lega, commentando a margine di un evento elettorale a Genova lericevute dalla giudice Silvia Albano e dall'avvocata Giulia Bongiorno coinvolte nel. “Penso di essere l'unicooccidentale aper aver fatto il suo mestiere.

