Omicidio Candido Montini: il 17enne e la vittima avrebbero litigato per 300 euro falsi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembrerebbe che Candido Montini, il 76enne che è stato ucciso in provincia di Como, il giorno prima della sua morte avrebbe avuto una discussione con il 17enne, che è stato fermato per il suo Omicidio: avrebbero litigato per 300 euro falsi. Fanpage.it - Omicidio Candido Montini: il 17enne e la vittima avrebbero litigato per 300 euro falsi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembrerebbe che, il 76enne che è stato ucciso in provincia di Como, il giorno prima della sua morte avrebbe avuto una discussione con il, che è stato fermato per il suoper 300

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Candido Montini - come hanno incastrato l’assassino : “Cicatrice su un mignolo” - Finora ha scelto di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Un mese di indagini serrate e test del dna a tappeto, sulla falsariga del metodo usato per Yara Gambirasio e Sharon Verzeni. È stato portato in auto a Como, assieme ai genitori, nella caserma dei carabinieri, dove è stato a lungo interrogato, alla presenza di un sostituto procuratore minorile di Milano. (Thesocialpost.it)

Omicidio di Candido Montini a Garzeno - dal presunto killer 17enne all'arma del delitto e al movente : il punto - L'omicidio di Candido Montini è un caso ancora aperto. Per il giallo di Garzeno è stato arrestato un 17enne: il punto sulle indagini. (Notizie.virgilio.it)

Il dna, le banconote contraffatte, l’alibi smentito: tutti i misteri del delitto di Garzeno - Le indagini sull’omicidio nel paesino di 110 abitanti del Comasco: il 17enne fermato si è avvalso della facoltà di non risponde ... (ilsecoloxix.it)

Ucciso a 15 anni a colpi di pistola. Ferite altre due persone nella sparatoria: l'omicidio nella notte - Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco,a corso Umberto. Nella sparatoria che sarebbe avvenuta all'altezza del civico 248 ... (ilgazzettino.it)

Garzeno, il delitto dell’Alto Lago: «Il killer 17enne non era solo». Caccia ai complici, ma ora il paese tace - Indagini sui parenti del ragazzo. I 110 residenti della frazione di Catasco lo difendono: «Non può esser stato lui l’assassino». Tra le voci, quella della tentata truffa con 300 euro falsi ... (milano.corriere.it)