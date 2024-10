Nuove risorse per l’agroalimentare e la pesca | 19 miliardi di euro dal PNRR per le filiere italiane

Gaeta.it - Nuove risorse per l’agroalimentare e la pesca: 1,9 miliardi di euro dal PNRR per le filiere italiane

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama economico italiano sta per ricevere un significativo impulso grazie all’autorizzazione definitiva dell’incremento della dotazione finanziaria per i contratti di filiera, un’azione strategica nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Questa misura si concentra sul potenziamento del settore agroalimentare, dellae dell’acquacoltura, essenziali per la crescita sostenibile e l’innovazione. A seguito della recente decisione da parte della Commissionepea, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste potrà ora procedere con lo scorrimento delle graduatorie relative ai bandi in corso, consentendo l’allocazione difinanziarie. Questo intervento non solo offre supporto economico, ma incoraggia anche un approccio integrato e collaborativo nelleproduttive.