Nella zona euro l'indice Pmi manifatturiero poco sopra le stime

Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settore manifatturiero della zona euro di ottobre segna 45,9 punti, contro i 45,1 previsti dagli analisti e i 45 netti di settembre. Il Pmi del settore servizi è a quota 51,2, di qualche frazione invece sotto le stime, con l'indice composito a 49,7 punti rispetto ai 49,8 previsti.

Eurostat rivede in calo debito Eurozona 2023 - 87 - 4% in 2023 - Le stime per l'Italia vedono ad esempio una correzione (come già Istat) del deficit 2023 dal 7,4 al 7,2% (era 8,1% nel 2022). Eurostat precisa di non aver corretto i dati inviati dagli Stati membri. . Confermato il deficit: è visto nel 2023 al 3,6% nell'Eurozona e al 3,5% nell'Ue. Nella stima di aprile il debito era visto all'88,6% per l'Eurozona e all'81,7% nell'Ue. (Quotidiano.net)

Debito Eurozona sale all'88 - 1% - Italia al 137% - In crescita anche nell'Ue, dove passa dall'81,3% all'81,5%. Eurostat stima il debito pubblico rispetto al Pil nell'Eurozona all'88,1% nel secondo trimestre del 2024, in aumento dall'87,8% del primo trimestre. Lo comunica l'Ufficio di statistica dell'Ue. I rapporti più elevati tra debito pubblico e Pil a fine trimestre sono stati registrati in Grecia (163,6%), Italia (137,0%), Francia (112,2%), Belgio (108,0%), Spagna (105,3%) e Portogallo (100,6%), mentre i più bassi sono stati registrati in Bulgaria (22,1%), Estonia (23,8%) e Lussemburgo (26,8%). (Quotidiano.net)