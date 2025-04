Lopinionista.it - Inaugurazione Expo 2025, delegazione parlamentare a Osaka [FOTO]

– “Il Parlamento italiano ha partecipato oggi in Giappone all’diad, dove il nostro Paese è rappresentato, con lo Stato della Città del Vaticano, grazie a uno splendido padiglione all’avanguardia che consentirà di mostrare con orgoglio al mondo intero le nostre eccellenze in ogni settore, da quello artistico e architettonico fino alle più recenti innovazioni industriali e tecnologiche. Il padiglione Italia, grazie all’esemplare supervisione del Commissario generaleAmbasciatore Mario Vattani, sarà un trampolino di lancio per la promozione del nostro Made in Italy, come certificazione di qualità e garanzia”.Così il deputato Eugenio Zoffili, Presidente della sezione di amicizia dell’Unione InterItalia-Giappone del Parlamento italiano, che sta guidando lain missione in Giappone composta anche dai colleghi parlamentari: Lavinia Mennuni, Lorenzo Basso e Roberto Pella.