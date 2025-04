È uscito La società del ricatto e come difendersi il nuovo saggio di Marcello Foa

uscito “La società del ricatto e come difendersi”, il nuovo saggio di Marcello Foa edito da Guerini e Associati. La pubblicazione del volume inaugura per l’editore la nascita di una nuova collana, Scintille, diretta dallo stesso Marcello Foa.Qualcosa non va nella nostra società, è come se un virus misterioso fosse entrato nel nostro corpo. Un virus subdolo che ci colpisce in modo sottile, progressivo, quasi invisibile. Non ci uccide ma rovina la nostra esistenza, svuota i nostri valori senza che ce ne rendiamo conto, perché quasi nessuno lo identifica come un male sistemico. Quel virus ha un nome: si chiama «cultura» del ricatto. Sì, siamo diventati anche, purtroppo, la società dei ricatti.È uno dei mali silenziosi del nostro tempo, ma raramente viene diagnosticato. Si chiama ricatto e si diffonde a tutti i livelli nella nostra società: dalla politica, che diventa infida e brutale, alle relazioni internazionali con il prevalere della legge del più forte. Lopinionista.it - È uscito “La società del ricatto e come difendersi”, il nuovo saggio di Marcello Foa Leggi su Lopinionista.it ROMA – È“Ladel”, ildiFoa edito da Guerini e Associati. La pubblicazione del volume inaugura per l’editore la nascita di una nuova collana, Scintille, diretta dallo stessoFoa.Qualcosa non va nella nostra, èse un virus misterioso fosse entrato nel nostro corpo. Un virus subdolo che ci colpisce in modo sottile, progressivo, quasi invisibile. Non ci uccide ma rovina la nostra esistenza, svuota i nostri valori senza che ce ne rendiamo conto, perché quasi nessuno lo identificaun male sistemico. Quel virus ha un nome: si chiama «cultura» del. Sì, siamo diventati anche, purtroppo, ladei ricatti.È uno dei mali silenziosi del nostro tempo, ma raramente viene diagnosticato. Si chiamae si diffonde a tutti i livelli nella nostra: dalla politica, che diventa infida e brutale, alle relazioni internazionali con il prevalere della legge del più forte.

Nella nostra società il ricatto è la regola.

